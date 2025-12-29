Завод из Пензы, где произвели напиток с ацетоном, закрыли

ВКонтакте

Роспотребнадзор приостановил работу предприятия «Вельта‑Пенза», где производили напиток Aloe Vera с ацетоном. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По результатам завершённых лабораторных исследований, в пяти образцах готовой продукции с датами изготовления 11.08.2025, 05.10.2025, 10.12.2025, 16.12.2025 и 21.12.2025, а также в пробе концентрата выявлены летучие органические соединения. Деятельность предприятия ООО «Вельта‑Пенза» приостановлена с 26.12.2025, производственные помещения опечатаны, действие декларации о соответствии на указанную продукцию прекращено», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Под подозрение попали 138 тыс. бутылок с напитком. В ведомстве рекомендуют россиянам отказаться от употребления напитка Aloe Vera до получения окончательных результатов экспертиз, а также просят сообщать о тех магазинах, где он находится на полках.