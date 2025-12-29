Абрамович с помощью советника Трампа нашёл способ не передавать Украине средства от продажи «Челси»

ВКонтакте

Роман Абрамович не сможет передать средства от продажи футбольного клуба «Челси» благотворительному фонду в поддержку Украины, пока правительство британского острова Джерси не прекратит расследование и судебный иск в отношении миллиардера. Об этом заявили представители российского миллиардера, пишет «Коммерсант» в понедельник, 29 декабря.

Сумма в 1,4 млрд фунтов из 2,35 млрд, полученных от сделки, должна быть передана до 17 марта 2026 года по распоряжению премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Но юристы Абрамовича готовят иск на 2,5 млрд фунтов за то, что власти офшора заморозили все его средства. С 2022 года миллиардер не может воспользоваться своим состоянием в 5,3 млрд фунтов.

В команду тех, кто будет участвовать в процессе на стороне россиянина, вошёл бывший советник президента США Дональда Трампа Эрик Хершманн.