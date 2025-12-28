Прошедший над Калининградом шторм натворил бед в Литве и Финляндии

ВКонтакте

Шторм Ханнес, бушевавший всю ночь над балтийским регионом, оставил без света 180 тыс. домохозяйств без света в Финляндии, 40 тыс. в Швеции и 7,4 тыс. домов Литве. Об этом сообщает Интерфакс в воскресенье, 28 декабря.

Финские СМИ уже назвали шторм самым разрушительным за последние 10 лет. Представители электросетевой компании Elenia отметили, что на ликвидацию последствий непогоды понадобится много времени, до следующей недели, прежде чем отключения электроэнергии будут устранены.

В Швеции с последствиями урагана также придётся провозиться несколько дней. В стране два человека погибли под упавшими деревьями, несколько автомобильных трасс закрыты для движения.

В Литве скорость ветра достигала 30 м/с. Спасатели более 30 раз за ночь выезжали, чтобы убрать упавшие на дороги и линии электропередач деревья. Утром было зарегистрировано ещё несколько десятков вызовов.