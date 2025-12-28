ВКонтакте

Россия и Украина объявили временное прекращение огня в Запорожской области в районе АЭС. Об этом в своих соцсетях написал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Важные работы по ремонту линий электропередачи у ЗАЭС (Запорожской атомной электростанции) начались после очередного локального прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ. Гросси благодарит обе стороны за согласие на этот новый «период молчания» для восстановления передачи энергии между распределительными устройствами ЗАЭС и Запорожской ТЭС, что повысит ядерную безопасность», — говорится в заявлении.