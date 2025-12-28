Роскачество нашло кишечную палочку в банках красной икры от пяти производителей

ВКонтакте

Роскачество нашло кишечную палочку в икре от производителей «Московский рыбокомбинат», «Русское море», «Красное золото», «Деликатеска» и «Красная икра». Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что у «МорМер» и «Горчаков» выявлено превышение КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов — ред.). В остальной продукции указанных брендов ведомство не нашло ничего подозрительного.

В Росрыболовстве объяснили, что проблемы возникли не на этапе вылова рыбы, а при переработке икры, её фасовке и хранении. В Роспотребнадзор и прокуратуру направили обращения для правовой оценки и принятия мер.

«Даже крупные и известные компании не застрахованы от сбоев: экономия затрат, ошибки при фасовке, несовершенство внутреннего контроля — всё это человеческий фактор. Отсутствие прозрачности цепочек и слабая ответственность позволяют некоторым производителям нарушать стандарты, надеясь избежать последствий», — пояснили в Национальном центре безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции (ФГБУ АПК «Нацрыба»).

Эксперты советуют покупать товар у проверенных производителей и избегать банок без маркировки. Обязательно нужно обращать внимание на срок хранения, целостность упаковки и консистенцию икры. Она должна быть рассыпчатая, мягкая (легко лопается при нажатии пальцами) и с морским ароматом.