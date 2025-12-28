США вслед за Россией объявили о планах построить научную базу на Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) решило построить на Луне американскую научную базу. Об этом в соцсети написал новый глава организации Джаред Айзекман.
«Мы собираемся построить базу на Луне», — объявил Айзекман на своей странице в Х (бывший «Твиттер») в воскресенье, 28 декабря. Дату начала работ и другие подробности проекта он уточнять не стал.
На минувшей неделе, 16 декабря, в Роскосмосе рассказали, что российскую базу на Луне будут строить роботы.