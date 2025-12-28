США вслед за Россией объявили о планах построить научную базу на Луне

ВКонтакте

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) решило построить на Луне американскую научную базу. Об этом в соцсети написал новый глава организации Джаред Айзекман.

«Мы собираемся построить базу на Луне», — объявил Айзекман на своей странице в Х (бывший «Твиттер») в воскресенье, 28 декабря. Дату начала работ и другие подробности проекта он уточнять не стал.