В Москве с 1 января 2026 начнут применять ИИ и камеры на БПЛА для выявления нарушений в благоустройстве

В Москве будут применять ИИ для выявления нарушений в благоустройстве. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ предусматривает проведение в Москве эксперимента по использованию технологий искусственного интеллекта, камер и технического и программного обеспечения для выявления нарушений в сфере благоустройства и городского хозяйства. Эксперимент пройдёт с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

Власти будут использовать камеры городской системы видеонаблюдения, а также средства съёмки на автомобилях и беспилотных летательных аппаратах. В эксперименте применят и иные виды средств, имеющих функции аудиозаписи, обнаружения, распознавания, анализа и идентификации объектов. Это комплексы нейронных сетей, сигнальные датчики, лазерная система измерения LIDAR, инфракрасная спектрометрия, контрольно-измерительные пункты массы.