«Это не плохое поведение, а сигнал о помощи»: кинологи рассказали, как защитить собаку в новогоднюю ночь

Если для человека долгожданная новогодняя ночь – это праздник, то для собаки – суета, шум и громкие пугающие звуки салютов. Лай, попытки спрятаться – это не плохое поведение, а сигнал о помощи. Об этом сообщили в Российского кинологической федерации.

Эксперты подготовили чек-лист, с которым легче будет помочь питомцу справиться со стрессом. «В новогоднюю ночь мы – единственный ориентир для собак и гарант их безопасности. А спокойный питомец начинается со спокойного хозяина. Составление плана действий заранее даст уверенность вам обоим. Помните, что лучший праздник для собаки – это когда ничего страшного не происходит, и всё по возможности остаётся знакомым и стабильным», — объясняет президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.