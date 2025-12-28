«Это не плохое поведение, а сигнал о помощи»: кинологи рассказали, как защитить собаку в новогоднюю ночь

Если для человека долгожданная новогодняя ночь – это праздник, то для собаки – суета, шум и громкие пугающие звуки салютов. Лай, попытки спрятаться – это не плохое поведение, а сигнал о помощи. Об этом сообщили в Российского кинологической федерации.
Эксперты подготовили чек-лист, с которым легче будет помочь питомцу справиться со стрессом. «В новогоднюю ночь мы – единственный ориентир для собак и гарант их безопасности. А спокойный питомец начинается со спокойного хозяина. Составление плана действий заранее даст уверенность вам обоим. Помните, что лучший праздник для собаки – это когда ничего страшного не происходит, и всё по возможности остаётся знакомым и стабильным», — объясняет президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
- Разведка. Утром или днём 31 декабря нужно сходить с собакой на достаточно длинную прогулку. Вечером такой возможности может не представиться. «Заранее праздник начинают отмечать редко, салютов и фейерверков ещё не будет. Пусть собака как следует устанет, но и не перегружайте её. Также заранее убедитесь, что вы готовы к Новому году на случай ЧП: у собаки есть маркировка в виде чипа или клейма, а также на ошейнике прикреплён адресник», — говорится в сообщении.
- Безопасное место. Дома собаке следует приготовить безопасное гнёздышко. В идеале лучше выделить ей отдельную комнату, где она сможет уединиться. Либо можно разместить лежанку под столом, соорудив что-то вроде укрытия. «Разложите любимые игрушки, старые вещи, запах которых будет успокаивать питомца. Когда придут шумные гости или начнётся салют, собака должна иметь возможность спрятаться здесь или просто отдохнуть подальше от всех», — говорится в сообщении.
- Средства помощи. Стоит приобрести специальные беруши, которые помогут ей не отвлекаться и спокойно поспать. «Также можно заранее запастись лизательным лакомством: например, подготовить конг, наполненный влажным кормом. Такая игрушка не только займёт питомца на какое-то время, но и поможет ему успокоиться. Можно также создать в комнате «белый шум»: включить спокойную музыку или специальные записи. По рекомендации ветеринара допускается использовать успокаивающие феромоны», — рассказали кинологи.
- Готовимся к гостям. «Предупредите гостей заранее о правилах в вашем доме и особенностях собаки. Идёт ли она на контакт или не стоит нарушать её личное пространство. Объясните детям, что нельзя приставать к животному, дёргать его за хвост и уши. Также не разрешайте гостям подкармливать собаку со стола. Строго поясните, что такое угощение может закончиться экстренной поездкой в ветеринарную клинику. Не кормите питомца и сами. Многие, казалось бы, безобидные продукты с нашего стола являются для собак смертельным ядом. Например, изюм, цитрусы, вишня, авокадо. Список довольно большой», — говорится в сообщении.
- «Час Икс». После наступления темноты и особенно после полуночи прогулки запрещены, собака может испугаться резкого звука, сорваться с поводка и убежать. «Непосредственно во время салютов и боя курантов постарайтесь сохранять спокойствие. Дайте собаке возможность спрятаться в своём убежище. Ни в коем случае не ругайте, но и не жалейте её излишне. Если она подходит к вам за поддержкой – спокойно погладьте, похвалите, но не суетитесь. Отвлекайте лакомствами и игрушками, будьте рядом. Конечно, продумать всё в такой суетной день довольно сложно. Но если хотя бы постараться следовать определённому чек-листу, можно как минимум снизить градус суеты, что чаще всего и вызывает тревогу у питомцев», — сообщают кинологи.