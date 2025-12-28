ВКонтакте

Управляющие компании, ЖЭК, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по ТКО смогут взаимодействовать с собственниками квартир только через домовые чаты на платформе Mах. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, сообщает РИА Новости в воскресенье, 28 декабря.

Кроме того, собрания жильцов, проведённые в национальном мессенджере, будут иметь официальный статус, а его решения — юридическую силу, так как лишь Max обеспечивает стопроцентную идентификацию участников и защиту персональных данных.