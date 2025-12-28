Эксперты рассказали, как быстро и безопасно сбросить вес после новогоднего пира

ВКонтакте

Чтобы быстро и безопасно сбросить лишний вес после новогоднего пира, стоит сократить количество потребляемых калорий на 15-30%. Об этом сообщает «Роскачество».

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рекомендовала при отсутствии физической нагрузки сократить калорийность своего суточного рациона на 200-300 ккал, отказаться от жирной и сладкой пищи.

Для комфортного сброса лишнего веса член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Нагима Семчукова советует соблюдать режим питания: завтракать в течение 30 минут после пробуждения, ужинать за 3-4 часа до сна и придерживаться перерыва между трапезами в 3,5-4 часа.

Половину тарелки должны занимать овощи, первая четверть — нежирный белок, вторая — медленные углеводы. Кроме того, в течение дня стоит выпивать около 30 мл простой воды на килограмм веса.

Чтобы в целом меньше есть, лучше добавить в рацион продукты, богатые витамином D, например, печень трески. «Пробиотики и бифидобактерии тоже нужны, потому что они восстанавливают микрофлору, и человек начинает хотеть потреблять полезную еду», – добавила диетолог Елена Соломатина.