СМИ назвали самого высокооплачиваемого российского певца в 2025 году. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».
Им стал 20-летний Ваня Дмитриенко. В уходящем году певец провёл 33 концерта, которые принесли артисту порядка 924 миллиона рублей. Кроме того, в список самых высокооплачиваемых артистов вошли: Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Сергей Лазарев и Надежда Кадышева. Последняя из артистов ушла недалеко от доходов Дмитриенко. Кадышева заработала около 900 миллионов рублей, проведя за год 36 выступлений.
