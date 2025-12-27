ВКонтакте

Владимир Путин заявил, что военным есть чем порадовать россиян по ситуации в зоне СВО. Об этом пишет Life.ru.

По словам президента, все поставленные задачи российские военные выполняют в полном соответствии с утверждённым планом специальной военной операции. Кроме того, войска РФ активно формируют полосу безопасности вдоль границы России и Украины. Армия также наступает по всей линии боевого соприкосновения на Донбассе и в Запорожской области.

«Сегодня мы с вами проведём очередное совещание, посвящённое развитию ситуации в зоне проведения специальной военной операции. Знаю, что вам есть что доложить, чем порадовать наших граждан», — заявил глава государства.