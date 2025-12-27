Салют по московскому времени в Риге власть расценит как «угрозу национальной безопасности»

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Латвия демонстрирует новый уровень русофобии, вводя штрафы за новогодние хлопушки или салют по московскому времени. Об этом пишет «Российская газета».
Вице-мэр Риги Ратниекс заявил, что салют по московскому времени власть расценит как «поддержку России» и «угрозу национальной безопасности». Миронов подчеркнул, что русофобия — это не просто идеология, а ещё и диагноз.
«В Латвии власти пробивают очередное дно. В новогоднюю ночь над кварталами, где живут русские, будут запускать дроны, которые должны шпионить за теми, кто посмеет «вместе с Путиным» встретить Новый год фейерверками или хлопушками», — написал Миронов.
В Латвии россияне не могут оспорить отказ в ВНЖ.