Алиханов заявил, что в 2026 году могут произвести восемь самолётов Ту-214

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В 2026 году могут произвести восемь самолётов Ту-214, а в 2027 году — 12. К 2028 году объём выпуска должен составить 20 суден ежегодно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минпромторга Антона Алиханова.

К концу 2027 года ожидается выпуск 20 самолётов в год. «Та работа, которую сейчас проводят, нас уверяет в том, что в 20 штук мы точно сможем прийти — 20 единиц ежегодно. Но это итог, который мы сможем получить к концу 2027 года. То есть с 2028 года мы полноценно сможем выйти на этот показатель», — отметил Алиханов.

По словам Алиханова, это стало возможным благодаря большой программе обновления основных фондов и строительства новых корпусов, внедрению новых отечественных станков на производстве.