В Латвии россияне не могут оспорить отказ в ВНЖ — СМИ

Граждане РФ пытаются оспорить в Латвии аннулирование вида на жительство, но решений в их пользу пока нет. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на временного поверенного в делах России в этой стране Дмитрия Касаткина.

«Действительно, мы наблюдаем попытки оспаривания решений об аннулировании ВНЖ в латвийских национальных судебных инстанциях — они не единичны, однако пока не фиксировали прецедентов, когда местная фемида встала бы на защиту россиян. Тем не менее и в таких случаях у них остаются возможности задействования в том числе международных механизмов защиты своих прав», — отметил дипломат.

По словам Касаткина, согласно официальной статистике латвийских миграционных властей, за три года дискриминационные нормы по переоформлению ВНЖ затронули около 30 тысяч проживающих в Латвии россиян. Почти 15 тысячам удалось получить статус постоянного жителя Евросоюза. 5,9 тысячи человек оформили временный ВНЖ. 3,9 тысячи продолжают проходить процедуру «легализации» на том или ином этапе. Около 3 тысяч самостоятельно покинули Латвию. 10 человек «подверглись антигуманной процедуре депортации», — говорится в публикации.