В зоне СВО уничтожили командира запрещённого «Русского добровольческого корпуса» — СМИ

Основатель запрещённой в РФ и признанной террористической организации «Русский добровольческий корпус» Денис Капустин (внесён в РФ в перечень экстремистов и террористов) уничтожен на запорожском направлении. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Капустин был приговорен заочно к пожизненному лишению свободы за организацию нападения диверсантов на Брянскую область и ряд других преступлений.