Google планирует вывезти из России устаревшие сервера. Об этом сообщает ТАСС.

Компания уведомила российские интернет-провайдеры, что заберёт кэширующие серверы модели Dell R720. Это серверы системы Google Global Cache, которая ускоряет доставку контента для пользователей. Такие хосты компания устанавливает у операторов связи в разных странах, в том числе в РФ до 2022 года. На них хранится наиболее востребованный контент компании: видео с YouTube, карты, обновления для приложений на Android и браузера Chrome, а также изображения из поиска Google.

Компания попросила отключить и извлечь из стойки указанные серверы, а также предоставить адрес, откуда их можно вывезти. Вывод из эксплуатации планируется начать 26 января 2026 года.