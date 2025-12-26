В напитке Aloe Vera нашли ацетон

ВКонтакте

Роспотребнадзор выдал АО «Тандер» предписание о приостановке продажи потенциально опасного напитка Aloe Vera. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство направило письмо в адрес Ассоциации компаний интернет‑торговли. Участников рынка электронной торговли (включая маркетплейсы) попросили исключить продажу продукции, которая не соответствует требованиям законодательства и потенциально создаёт риски для здоровья потребителей.

«АО «Тандер» выдано предписание о приостановлении реализации указанной партии и об изъятии из оборота некачественных или потенциально опасных пищевых продуктов. В ответ на предписание компания уведомила Роспотребнадзор о полном приостановлении реализации продукции с датой изготовления 11.08.2025 в торговой сети «Магнит», — говорится в сообщении.

Компании ООО «Вельта‑Пенза» выдано предписание о приостановлении реализации всей имеющейся на производстве партии напитка Aloe Vera. Как сообщили СМИ, в четырёх бутылках напитка обнаружен ацетон. Это выяснили сотрудники московского «Магнита», вскрыв всю партию. В сети отметили, что уберут продукцию с прилавков магазина.