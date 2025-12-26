2026 год станет годом побед для России — замглавы МИД РФ

ВКонтакте

Для России 2025 год был непростым, однако стал годом надежд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

По его словам, грядущий 2026-й станет для страны годом побед. Дипломат уверен, что 2026-й ознаменуется дальнейшим укреплением международных позиций России и повышением её авторитета. «БРИКС, ШОС, Евразийская безопасность — это не лозунги, это материя повседневных дел. Укрепление безопасности во всех смыслах будет во главе угла нашей работы, но и борьба с неоколониализмом, становление новых альянсов, невзирая на расстояния, которые отделяют Россию от тех или иных стран, углубление нашего союзничества с соседями, защита русских и русскоязычных. Где бы они ни находились, они должны себя чувствовать под защитой Родины. Вот набор приоритетов. Я думаю, будущий год по всем этим направлениям принесёт положительные результаты», — заключил Рябков.