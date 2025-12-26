Эксперты нашли изъян в переукреплённом рубле

ВКонтакте

Глава «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин считает, что переукреплённый рубль мешает завоеванию новых рынков и импортозамещению. Об этом он заявил в передаче «Вести» на канале «Россия 24».

«Я думаю, что тот курс, который, например, в прогнозах ЦБ звучит, — порядка 90 плюс рублей за доллар — он, на мой взгляд, более адекватен сейчас для развития экономики страны», — сказал Потанин. Он также предложил понизить ключевую ставку, чтобы сократить разрыв с инфляцией.

В РБК напомнили, что сотрудники московского Института экономики роста им. Столыпина предупреждали о рисках переукреплённого рубля, который может подорвать конкурентоспособность и снизить инвестиционную привлекательность страны.

По подсчётам Bloomberg, российская валюта в 2025 году заняла пятое место среди самых доходных мировых активов, уступив платине, серебру, палладию и золоту. В начала 2025 года рубль укрепился по отношению к доллару на 45%.