В ЕС предложили отправлять войска на Украину под единым флагом Европы

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер предложил отправлять войска на Украину под единым флагом Европы. Об этом пишет газета Die Zeit.

«Я хочу, чтобы военные с европейским флагом на форме обеспечивали мир вместе с нашими украинскими друзьями. Германия не может оставаться в стороне. После прекращения огня или заключения мирного соглашения европейский флаг должен развеваться вдоль линии безопасности», — сказал политик.

Он отметил, что Дональд Трамп не может урегулировать конфликт на Украине «исключительно с помощью американских войск». Кроме того, Вебер сомневается в скором прекращении огня.