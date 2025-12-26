Роспотребнадзор уверяет, что ситуация с «мышиной лихорадкой» не такая страшная, как может показаться

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) оказалась в три раза меньше последнего подъёма в 2019 году и в 1,5 раза меньше среднемноголетних значений. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что осенью заболеваемость увеличилась в Приволжском федеральном округе: «Сезонный рост связан с миграцией мелких млекопитающих в постройки человека. Заражение людей в основном происходит в бытовых условиях при нахождении в постройках сельской местности и в частном секторе, а также при проведении сельскохозяйственных работ».

В проблемных регионах провели полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологическая ситуация не ухудшилась.