Врач рассказал, когда в России можно ждать пика заболеваемости «гонконгским гриппом»

Пик заболеваемости «гонконгским гриппом» в России ожидается после новогодних каникул. Об этом, ссылаясь на итальянского эксперта-вирусолога, главврача городской миланской больницы «Галеацци» Фабрицио Прельяско, пишет РИА Новости в пятницу, 26 декабря.

«Период праздников для вирусов является облегчающим фактором. Поездки, застолья, семейная близость становятся катализатором, и эффекты можно увидеть после. Если на каникулы закрываются школы, то пик наступит после начала учёбы», — заявил эксперт.

По его словам, способ заражения имеет характер цепочки, особенно в семейном кругу. Инкубационный период длится два-три дня, пик заболеваемости — пару недель.

«Сезон заболеваемости выглядит как колоколообразная кривая, которая растёт до определённой точки, чтобы потом спуститься. Это прогрессия», — подчеркнул врач.