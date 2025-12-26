Парламентарии Черногории думают, как бы отложить отмену безвизового режима с Россией

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Власти Черногории надеются отложить введение визового режима для россиян до вступления страны в Евросоюз или вовсе избежать такого шага. Об этом, ссылаясь на вице-спикера парламента страны Николла Камадж, пишут «Известия» в пятницу, 26 декабря.

По его словам, Подгорица активизировала усилия по вступлению в ЕС и рассчитывает стать 28-м членом объединения к 2028 году. Одно из ключевых требований — приведение визовой политики в соответствие с европейскими стандартами. Премьер-министр Милойко Спайич ранее подтвердил, что правительство готово выполнять эти условия, из-за чего введение более строгих визовых правил для граждан России в 2026 году выглядит вероятным.

Камадж при этом подчеркнул, что это не означает автоматического отказа от безвиза до вступления в ЕС. По его словам, в Черногории рассчитывают отложить этот вопрос и надеются, что визы для россиян не понадобятся даже после вступления страны в союз.

Ранее президент Черногории Яков Милатович также заявлял, что власти постараются максимально отсрочить введение виз, чтобы сохранить устойчивость туристического сектора. Он отмечал зависимость страны от российских туристов и инвестиций. Сейчас граждане России могут находиться в Черногории без визы до 30 дней.

Вопрос виз для россиян актуален и для других балканских стран. Босния и Герцеговина и Сербия пока сохраняют безвизовый режим, но также сталкиваются с давлением ЕС. Отказ следовать европейским требованиям ведёт к замедлению переговоров о вступлении.