У бывшего футболиста Александра Кержакова родился четвёртый ребёнок

Бывший футболист Александр Кержаков стал отцом в четвёртый раз. Об этом пишет «Сплетник».
Малыш, пол и имя которого не раскрываются, — первый общий ребёнок с продюсером Евгенией Ледащевой. С ней спортсмен обручился в 2022 году.
У Кержакова есть ещё трое детей: дочь Дарья (от первого брака с Марией Головой), сыновья Игорь (от Екатерины Сафроновой) и Артём (от Миланы Тюльпановой).
Последний брак Александра закончился четыре года назад с громким скандалом. Спортсмен хотел лишить бывшую жену родительских прав из-за её зависимостей, однако суд в итоге встал на сторону матери. Похожая ситуация произошла и с Екатериной Сафроновой, у которой спортсмен всё же смог отбить сына Игоря.
