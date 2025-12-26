У бывшего футболиста Александра Кержакова родился четвёртый ребёнок

ВКонтакте

Бывший футболист Александр Кержаков стал отцом в четвёртый раз. Об этом пишет «Сплетник».

Малыш, пол и имя которого не раскрываются, — первый общий ребёнок с продюсером Евгенией Ледащевой. С ней спортсмен обручился в 2022 году.

У Кержакова есть ещё трое детей: дочь Дарья (от первого брака с Марией Головой), сыновья Игорь (от Екатерины Сафроновой) и Артём (от Миланы Тюльпановой).

Последний брак Александра закончился четыре года назад с громким скандалом. Спортсмен хотел лишить бывшую жену родительских прав из-за её зависимостей, однако суд в итоге встал на сторону матери. Похожая ситуация произошла и с Екатериной Сафроновой, у которой спортсмен всё же смог отбить сына Игоря.