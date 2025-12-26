В Банке России показали обновлённый дизайн купюры в 1 000 рублей

ВКонтакте

Банк России презентовал обновлённый дизайн купюры в 1000 рублей, обновив оборотную сторону банкноты. Об этом, ссылаясь на зампреда ЦБ Сергея Белова, пишет РИА Новости в пятницу, 26 декабря.

«Здесь мы видим Волгу — это главный символ, который объединяет многие регионы Приволжского федерального округа. Через Волгу раскинулся Саратовский автомобильный мост — один из самых длинных мостов Европы и летящий по волнам «Метеор». Справа представлен дворец Земледельцев — известный памятник современный архитектуры в городе Казань», — сказал Белов.

ЦБ дорабатывал банкноту два года — купюру впервые представили в 2023-м. Дизайн сразу стал предметом бурной дискуссии. На банкноте было изображено храмовое здание Казанского Кремля без креста. Сняли его сразу после революции в 1917 году, и здание давно не использовалось в качестве культового учреждения. Сейчас там находится Музей истории государственности татарского народа и Татарстана. Рядом с церковью была изображена башня Сююмбике в Казанском кремле, которую венчает полумесяц.