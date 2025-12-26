В России зафиксировали всплеск лихорадки, переносчиками которой обычно становятся грызуны

ВКонтакте

В России зафиксировали всплеск геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), переносчиками которой являются мыши. Об этом пишут «Известия».

Количество заразившихся на Урале и в Удмуртии по сравнению с 2024 годом подскочило в три раза, в Саратовской, Орловской областях и Башкирии — в два. Среди заболевших превалирует городское население (86%), а на сельских жителей пришлось 13%.

Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии (КНИИЭМ) Роспотребнадзора уточнил, что вспышка «мышиной лихорадки» произошла из-за тёплой осени и зимы. По словам главного инфекциониста Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимира Никифорова, вирус не передаётся между людьми, поэтому эпидемии быть не может.

«Грызуны переносят инфекцию, но сами не болеют. Сейчас они потянулись к местам обитания людей, так как снега в этом году пока нет, а морозы есть. В Москве, например, трава пожухла и мышам нечем питаться. Похожая ситуация может быть и в других регионах», — сказал Никифоров.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) или «мышиная лихорадка» — острое вирусное природно-очаговое заболевание. Передаётся через продукты питания и воду, заражённые выделениями грызунов, при вдыхании пыли, содержащей экскременты, например, во время работы в подвалах и погребах. Симптомы — головная боль, лихорадка, боли в спине и поражение почек. На ранних этапах напоминает грипп или простуду. Несвоевременное лечение приводит к осложнениям, а в 8% случаев — к летальному исходу.