«Почта России» не собирается доставлять товары по земле в Прибалтику и ещё две страны

«Почта России» приостановила доставку по земле в пять стран. Об этом пишет ТАСС.

В список попали Литва, Латвия, Эстония, Словения и Хорватия. Авиадоставка в эти государства при этом продолжится. Когда восстановится наземная доставка, пока неизвестно. Зарубежный перевозчик-партнёр сообщил, что «будет возить туда только авиацией».

«Клиенты по-прежнему могут отправлять в эти страны посылки, сроки доставки не увеличатся», — заверили в «Почте России».

Организация при этом возобновила приём международных отправлений в ряд стран Африки — Республику Конго, Сомали и Чад.