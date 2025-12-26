Не больше одной столовой ложки: врач назвал предельную порцию новогоднего деликатеса

ВКонтакте

В день рекомендуется съедать не больше 20-30 граммов красной икры, потому что в ней содержится большое количество соли. Об этом РИА Новости рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Икра рыб, безусловно, не только вкусный, но и полезный пищевой продукт. В ней содержатся ценные пищевые вещества. Икра — прекрасный источник белка, полиненасыщенных жирных кислот, лецитина, витаминов D, А, Е и B12, минеральных веществ — фосфора, цинка, селена и железа. Однако она относится к продуктам с высоким содержанием пищевой соли и употреблять её рекомендуется в небольших количествах — не более 20-30 граммов в день», — рекомендует врач.

Во время новогоднего застолья, по словам специалиста, стоит также обратить на общую калорийность блюд и не переедать.

«Калорийность одного среднего бутерброда с красной икрой составляет около 250 калорий, плюс порция оливье, плюс горячее, а если планируется ещё и десерт, то суммарная калорийность такого праздничного ужина, а также содержание в нём жиров и соли может весьма значительно превысить рекомендованную суточную норму потребления», — предупредил диетолог.