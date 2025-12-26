Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

2026-й объявлен Годом единства народов России. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Государственного совета в Кремле.

«2026 год объявлен Годом единства народов России. Только что мною подписан соответствующий указ», — поздравил глава государства участников заседания.

По словам Путина, особое внимание будет уделено национальным проектам. В 2025-м их число достигло 19. Из них 8 — по обеспечению технологического лидерства России. Все национальные проекты связаны между собой ключевой целью обеспечения устойчивого развития страны и укрепления её суверенитета.