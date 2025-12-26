Лёгкие и полезные: три потрясающих салата для стола, за которым на праздники соберётся всё семейство

ВКонтакте

Главная проблема Нового года — выбрать, какие салаты приготовить на праздник. Хочется, чтобы они были вкусными, полезными и не нагружали желудок перед основным блюдом. «Клопс» собрал подборку из двух солёных и одного сладкого салата для праздничного стола.

Изумрудная роза

Ингредиенты

огурец — 2 шт; майонез или сметана — 50 г; растительное масло — 2 ст. л; репчатый лук — 1 шт; яйца — 3 шт; твёрдый сыр (лучше пармезан) — 100 г; шампиньоны или белые грибы — 150 г; ветчина — 150 г.

Приготовление

Яйца отварить вкрутую и вместе с ветчиной нарезать мелким кубиком. Сыр натереть на крупной тёрке. Грибы обжарить с луком на растительном масле. Добавить к остальным ингредиентам, заправить майонезом или сметаной.

Огурцы нарезать тонкими полосками с помощью ножа или овощечистки. Приложить слайсы в краю миски, выкладывая начинку таким образом, чтобы слои обрели форму большой розы.