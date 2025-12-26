Лёгкие и полезные: три потрясающих салата для стола, за которым на праздники соберётся всё семейство

Главная проблема Нового года — выбрать, какие салаты приготовить на праздник. Хочется, чтобы они были вкусными, полезными и не нагружали желудок перед основным блюдом. «Клопс» собрал подборку из двух солёных и одного сладкого салата для праздничного стола.
Изумрудная роза
Ингредиенты
- огурец — 2 шт;
- майонез или сметана — 50 г;
- растительное масло — 2 ст. л;
- репчатый лук — 1 шт;
- яйца — 3 шт;
- твёрдый сыр (лучше пармезан) — 100 г;
- шампиньоны или белые грибы — 150 г;
- ветчина — 150 г.
Приготовление
Яйца отварить вкрутую и вместе с ветчиной нарезать мелким кубиком. Сыр натереть на крупной тёрке. Грибы обжарить с луком на растительном масле. Добавить к остальным ингредиентам, заправить майонезом или сметаной.
Огурцы нарезать тонкими полосками с помощью ножа или овощечистки. Приложить слайсы в краю миски, выкладывая начинку таким образом, чтобы слои обрели форму большой розы.
Лёгкий салат с фетой и мятно-чесночной заправкой
Ингредиенты
- огурец — 220 г;
- киви — 170 г;
- сыр фета — 40 г;
- свежая мята — 5 веточек;
- свежая петрушка — 2 пучка;
- чеснок — 1 зубчик;
- растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление
Листики мяты и петрушки, чеснок и масло измельчить в однородную пасту с помощью блендера. Огурец и киви нарезать тонкими кружочками. Выложить их на тарелку, чередуя друг с другом. Посыпать раскрошенной фетой и полить заправкой.
Десертный салат с яблоками и орехами
Ингредиенты
- кисло-сладкие яблоки — 2 шт;
- грецкие орехи — полстакана;
- корица - 0,5 ч. л;
- сметана или греческий йогурт — 3 ст. л.
Приготовление
Яблоки почистить, нарезать кубиком или тонкими дольками. Выложить в миску вместе с рублеными орехами. Заправить сметаной или греческим йогуртом, а затем присыпать корицей.
Кулинары поделились рецептами трёх необычных салатов, которые поразят гостей не только вкусом, но и внешним видом.