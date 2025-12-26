Лёгкие и полезные: три потрясающих салата для стола, за которым на праздники соберётся всё семейство - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Главная проблема Нового года — выбрать, какие салаты приготовить на праздник. Хочется, чтобы они были вкусными, полезными и не нагружали желудок перед основным блюдом. «Клопс» собрал подборку из двух солёных и одного сладкого салата для праздничного стола. 

Изумрудная роза

Ингредиенты 

  1. огурец — 2 шт; 
  2. майонез или сметана — 50 г; 
  3. растительное масло — 2 ст. л; 
  4. репчатый лук — 1 шт; 
  5. яйца — 3 шт; 
  6. твёрдый сыр (лучше пармезан) — 100 г;
  7. шампиньоны или белые грибы — 150 г; 
  8. ветчина — 150 г. 

Приготовление

Яйца отварить вкрутую и вместе с ветчиной нарезать мелким кубиком. Сыр натереть на крупной тёрке. Грибы обжарить с луком на растительном масле. Добавить к остальным ингредиентам, заправить майонезом или сметаной. 

Огурцы нарезать тонкими полосками с помощью ножа или овощечистки. Приложить слайсы в краю миски, выкладывая начинку таким образом, чтобы слои обрели форму большой розы. 

Лёгкие и полезные: три потрясающих салата для стола, за которым на праздники соберётся всё семейство - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Лёгкий салат с фетой и мятно-чесночной заправкой 

Ингредиенты 

  1. огурец — 220 г; 
  2. киви — 170 г; 
  3. сыр фета — 40 г; 
  4. свежая мята — 5 веточек; 
  5. свежая петрушка — 2 пучка; 
  6. чеснок — 1 зубчик; 
  7. растительное масло — 2 ст. л. 

Приготовление

Листики мяты и петрушки, чеснок и масло измельчить в однородную пасту с помощью блендера. Огурец и киви нарезать тонкими кружочками. Выложить их на тарелку, чередуя друг с другом. Посыпать раскрошенной фетой и полить заправкой. 

Лёгкие и полезные: три потрясающих салата для стола, за которым на праздники соберётся всё семейство - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Десертный салат с яблоками и орехами 

Ингредиенты 

  1. кисло-сладкие яблоки — 2 шт; 
  2. грецкие орехи — полстакана; 
  3. корица - 0,5 ч. л; 
  4. сметана или греческий йогурт — 3 ст. л. 

Приготовление 

Яблоки почистить, нарезать кубиком или тонкими дольками. Выложить в миску вместе с рублеными орехами. Заправить сметаной или греческим йогуртом, а затем присыпать корицей. 

Лёгкие и полезные: три потрясающих салата для стола, за которым на праздники соберётся всё семейство - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Кулинары поделились рецептами трёх необычных салатов, которые поразят гостей не только вкусом, но и внешним видом. 

