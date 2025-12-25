В правительстве РФ начали подготовку кадров для работы с ИИ

ВКонтакте

Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что уже начата подготовка кадров для работы с ИИ. Об этом пишет «Российская газета».

В рамках нацпроекта «Экономика данных» в более 20 вузах был запущен проект по подготовке ИИ-специалистов высокого уровня. «В этом году вузы совместно с ведущими ИТ-компаниями разработали 72 новые образовательные программы. По ним планируется к 2030 г. обучить более 10 тысяч студентов, которые научатся работать с данными, разрабатывать и дообучать ИИ-модели. Кроме того, подготовке новых ИИ-кадров мы обучаем уже действующих сотрудников. Например, по задаче Правительства были запущены программы повышения квалификации по применению ИИ для госслужащих. В этом году обучение прошли порядка 500 сотрудников госаппарата», — отметил Дмитрий Григоренко.

По словам президента Владимира Путина, именно ИИ повлечёт за собой глубинную перестройку системы подготовки кадров и потребует трансформации принципов обучения специалистов. Широкое использование искусственного интеллекта потребует от специалистов умения применять его в своей работе.