ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Россиян попросили воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости. Об этом, ссылаясь на официального представителя МИД РФ Марию Захарову, пишет РИА Новости в четверг, 25 декабря.

«Мы настоятельно призываем граждан нашей страны (в том числе журналистов) воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости», — сказала Захарова, отметив, что представители немецких властей нарушают права россиян в ФРГ.