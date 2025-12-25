Россиянам рекомендовали сменить почту в Google на отечественные электронные сервисы

ВКонтакте

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин посоветовал сменить почту Gmail на российский электронный адрес. Об этом он написал в своём канале в МАХ.

Заявление депутата связано с тем, что Google разрешил менять названия адресов электронной почты, которые заканчиваются на gmail.com. «Российским пользователям я всё же рекомендовал бы менять адрес не внутри контура Gmail, а переезжать на российские почтовые сервисы. В наступающем году это может оказаться важно», — написал Горелкин, не уточнив, в чём заключается такая необходимость.