В Швейцарии запустили горячую линию для граждан, чью жизнь отравляют бобры, чья популяция сильно выросла за последние годы. Об этом пишет The Guardian.

В 2008 году в стране насчитывалось 1 600 бобров, а в 2022-м — уже 4 900. С тех пор их популяция могла ещё больше увеличиться.

На линию могут обращаться фермеры, муниципальные служащие и граждане, которым животные нанесли ущерб. К таким последствиям относятся поваленные деревья, повреждённые из-за нор дороги или подтопления из-за плотин. Звонивших консультируют экологи. Эксперты также выезжают на место для оценки ущерба и поиска решения. В особых случаях пострадавшим назначают компенсацию, которая выплачивается из специального госфонда.

Такой подход помогает избежать отстрела животных. Цель властей — не уничтожить бобров, а найти баланс, при котором люди смогут с ними сосуществовать.