Центробанк расширил список признаков мошеннических переводов: критериев станет вдвое больше

  1. Россия и мир
Банк России в два раза увеличил количество признаков мошеннических переводов. Обновлённый список вступит в силу с 1 января 2026 года. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Расширенный перечень признаков мошеннических переводов  

  1. реквизиты получателя есть в базе данных о мошеннических операциях; 
  2. средства переводят с устройства, которое когда-то использовалось злоумышленниками, поэтому сведения о нём находятся в базе данных Банка России;
  3. информация о получателе есть в собственной базе банка о подозрительных переводах;
  4. нетипичная для клиента операция, например, по сумме, частоте и времени совершения; 
  5. против получателя возбуждено дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»); 
  6. информация от сторонних организаций о рискованной операции, например, нехарактерная для человека телефонная активность, резкое увеличение входящих сообщений от неизвестных номеров, в том числе в мессенджерах;
  7. при бесконтактной операции в банкомате с помощью NFC время обмена данными между картой и устройством превышает норму; 
  8. «Национальная система платёжных карт» проинформировала банк о риске мошенничества, например, из-за раскрытия данных карты посторонним людям; 
  9. за 48 часов до перевода произошла смена номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах», а на устройстве клиента началась подозрительная активность (установка вредоносного ПО или смена провайдера); 
  10. попытка внесения наличных на счёт с использованием токенизированной (цифровой) карты через банкомат. При этом потенциальный получатель за сутки до этого перевёл физическому лицу в другую страну более 100 тысяч рублей; 
  11. перевод человеку, с которым в течение полугода не было никаких финансовых отношений, при условии, что за 24 часа до этого прошёл перевод на более 200 тысяч рублей самому себе из другого банка через СБП; 
  12. сведения о получателе денег содержатся в государственной информационной системе противодействия правонарушениям, которые совершаются при помощи информационных и коммуникационных технологий (будет применяться с 1 марта 2026 года, когда указанная система начнёт работать). 

Российские банки при перечислении большой суммы денег начали запрашивать у клиентов родственную связь с человеком, которому планируется совершить перевод. 

