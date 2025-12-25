Центробанк расширил список признаков мошеннических переводов: критериев станет вдвое больше

Банк России в два раза увеличил количество признаков мошеннических переводов. Обновлённый список вступит в силу с 1 января 2026 года. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.
Расширенный перечень признаков мошеннических переводов
- реквизиты получателя есть в базе данных о мошеннических операциях;
- средства переводят с устройства, которое когда-то использовалось злоумышленниками, поэтому сведения о нём находятся в базе данных Банка России;
- информация о получателе есть в собственной базе банка о подозрительных переводах;
- нетипичная для клиента операция, например, по сумме, частоте и времени совершения;
- против получателя возбуждено дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»);
- информация от сторонних организаций о рискованной операции, например, нехарактерная для человека телефонная активность, резкое увеличение входящих сообщений от неизвестных номеров, в том числе в мессенджерах;
- при бесконтактной операции в банкомате с помощью NFC время обмена данными между картой и устройством превышает норму;
- «Национальная система платёжных карт» проинформировала банк о риске мошенничества, например, из-за раскрытия данных карты посторонним людям;
- за 48 часов до перевода произошла смена номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах», а на устройстве клиента началась подозрительная активность (установка вредоносного ПО или смена провайдера);
- попытка внесения наличных на счёт с использованием токенизированной (цифровой) карты через банкомат. При этом потенциальный получатель за сутки до этого перевёл физическому лицу в другую страну более 100 тысяч рублей;
- перевод человеку, с которым в течение полугода не было никаких финансовых отношений, при условии, что за 24 часа до этого прошёл перевод на более 200 тысяч рублей самому себе из другого банка через СБП;
- сведения о получателе денег содержатся в государственной информационной системе противодействия правонарушениям, которые совершаются при помощи информационных и коммуникационных технологий (будет применяться с 1 марта 2026 года, когда указанная система начнёт работать).
Российские банки при перечислении большой суммы денег начали запрашивать у клиентов родственную связь с человеком, которому планируется совершить перевод.