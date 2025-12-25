С 1 апреля Польша перестанет признавать российские загранпаспорта старого образца

ВКонтакте

С 1 апреля 2026 года Польша перестанет принимать российские загранпаспорта старого образца. Соответствующее уведомление опубликовали на сайте Еврокомиссии.

Уже с 1 января в республику нельзя будет попасть с дипломатическими и служебными паспортами без биометрического чипа. Он содержит фотографию и отпечатки пальцев владельца.

Пятилетний небиометрический российский загранпаспорт уже не признают в Чехии, Эстонии, Франции, Дании, Исландии, Латвии и Литве. С 1 января этот список пополнит Германия.