Анастасия Волочкова вернулась в звёздный рехаб, чтобы высказать всё поиздевавшимся над ней блогерам

Анастасия Волочкова вернулась в проект «Звёзды под капельницей» для финальной встречи с участниками. Причиной её возвращения стало желание высказаться в адрес тех, кто, по её мнению, неуважительно к ней относился во время программы. Об этом пишет «Стархит» в среду, 24 декабря.

Балерина, покинувшая реабилитационный центр ещё в первом выпуске из-за конфликта с блогером Габаровым, использовала момент встречи, чтобы напомнить ему о прошлых обидах. Во время финальных съёмок Волочкова вручила блогеру букет белых искусственных цветов со словами: «Они искусственные — такие же, как ты». Поступок был отсылкой к инциденту в начале проекта, когда Габаров в алкогольном угаре пнул и испортил её розы.

«Когда ты сказал мне: «Уходи из проекта», ты наступил мне на самое больное — на мою душу. Ты не знаешь, насколько я люблю цветы и как ими дорожу», — заявила артистка.

Несмотря на жёсткий выпад, позже Волочкова заявила, что готова простить бывшего обидчика. «Я прощаю и не держу зла, — сказала она. — Я умею сохранять доброту и человечность в сердце». Габаров, в свою очередь, принёс балерине извинения, признав свои ошибки.

Волочкова также ответила на обвинения в аддикции, с которыми столкнулась в шоу. Увидев кадры первой вечеринки, где она активно флиртовала и пила, балерина отказалась признавать проблему: «Человек, который каждый день по три часа стоит на пуантах в зале, алкоголиком быть не может. Мне не нужны капельницы. В личной жизни я имею право делать всё, что хочу».

Кроме Волочковой, в финал вернулся и Никита Джигурда, также покинувший проект на раннем этапе из-за отказа признать диагноз нарколога. Однако не все участники дошли до конца — актриса Евгения Осипова, считавшаяся одной из самых мотивированных, неожиданно ушла из шоу прямо перед финалом.