Владимир Путин вручил Никите Михалкову высшую государственную награду — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщает РИА Новости.

Торжественная церемония прошла в Кремле в среду, 24 декабря. В указе, подписанном президентом, говорится, что режиссёр удостоился такой чести «за многолетнюю плодотворную общественную деятельность, выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства».

Режиссёр узнал о награждении 21 октября, когда ему исполнилось 80 лет. В тот же день патриарх Московский и Всея Руси Кирилл вручил Михалкову церковный орден Славы и Чести I степени за «сохранение традиционных ценностей».