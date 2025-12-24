В сети распространился слух, будто Киргизия хочет запретить въезд россиянам по внутреннему паспорту: это не так

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Киргизия, вопреки слухам, не будет вводить с января 2026 года запрет для россиян на въезд по внутреннему паспорту. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МИД республики.

«В социальных сетях появилась такая информация, что с января Кыргызстан будет пускать россиян только по загранпаспорту. Это не соответствует действительности. Таких планов нет», — уточнил представитель министерства.