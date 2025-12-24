2025 год побил рекорд по количеству дней с магнитными бурями: эксперты объяснили, почему так происходит

ВКонтакте

2025 год побил рекорд по количеству дней с магнитными бурями. Об этом сообщается в телеграм-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)» в среду, 24 декабря.

Прошедший год стал одним из самых неспокойных за последние два десятилетия по геомагнитной активности. Согласно данным наблюдений, число дней с магнитными бурями и общее количество геомагнитно-возмущенных дней достигли максимумов за 10 и 20 лет соответственно, существенно превысив показатели 2024-го.

С начала года зафиксировано 69 дней с магнитными бурями, что на 25 случаев больше, чем за весь 2024 год. Ещё более значительно выросло число дней с геомагнитными возмущениями (желтый и красный уровень опасности по индексу Kp) — до 164, что на 75% превышает прошлогодний показатель. По общему числу неспокойных дней последний раз более высокие значения наблюдались лишь в 2005 году.

Ключевым фактором, спровоцировавшим рост, учёные называют аномально большое количество корональных дыр на Солнце — областей с открытым магнитным полем, которые служат источником высокоскоростных потоков солнечного ветра. Если в 2024 году об этом явлении знали немногие, то в 2025-м оно полностью доминировало в прогнозах, затмив собой солнечные вспышки. Поскольку признаки снижения числа или размера этих структур пока не наблюдаются, эксперты прогнозируют, что как минимум первые месяцы 2026 года также пройдут под их существенным влиянием.