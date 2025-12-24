Любовь Успенская выгнала из дома ухажёра дочери, заявив, что он «не дотягивает до её уровня»

ВКонтакте

Любовь Успенская не скрывает, что лично поспособствовала разрыву своей дочери Татьяны Плаксиной с молодым человеком по имени Никита. Певица прямо заявила, что выставила его из дома, посчитав его недостойным своей наследницы. Об этом пишет «Стархит».

Как рассказывает сама Успенская, роман, длившийся несколько месяцев, заставил её насторожиться. Она заметила, что под влиянием молодого человека дочь перестала заниматься саморазвитием, забросив музыку, поэзию и литературу. «Я видела, что он ей вроде как нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала «до свидания» и просто показала ему на дверь», — откровенно заявила артистка, подчеркнув, что такой мужчина «не тянет ни на её уровень, ни на её интеллект, ни на что».

Спустя некоторое время эту позицию полностью поддержала и сама Татьяна Плаксина. В интервью она подтвердила, что Никита был «не её уровня» и не понимал её. «Я говорю, а он не понимает, о чём я говорю, не чувствует духовно. Даже не то, чтобы приземлённый, он просто никакой», — сказала дочь певицы. По её словам, она верит, что достойный человек найдёт её сам, и сейчас сосредоточена на йоге, медитациях и творчестве.

Любовь Успенская, которая давно мечтает стать бабушкой, пояснила, что не готова выдавать дочь за «первого встречного». «Мы хотим найти достойного человека — благородного, образованного, который знает толк в музыке, литературе, искусстве. Но этот и близко не тянет!» — резюмировала певица. Она с облегчением отмечает, что после расставания Татьяна вернулась к привычному ритму жизни, снова занимается вокалом и творчеством.