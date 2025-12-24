Прохор Шаляпин и Лариса Гузеева зарыли топор войны: артисту припомнили слова про «лошадь Пржевальского»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Певец Прохор Шаляпин попал в неловкую ситуацию на съёмках шоу «Ностальжи». Ведущие неожиданно припомнили ему резкие высказывания в адрес актрисы Ларисы Гузеевой, с которой у Шаляпина был публичный конфликт в конце лета. Об этом пишет «Стархит» в среду, 24 декабря.

Когда в ходе викторины Шаляпин, увидев возможный заголовок «Лариса Гузеева: "Мажу лицо коровьей плацентой"», стал нахваливать актрису, его тут же прервали. Ведущий Отар Кушанашвили прямо спросил, с каких пор певец так считает, напомнив, что при нём тот называл Гузееву «лошадью Пржевальского».

«С тех пор так включили камеру и микрофон», — уколол Шаляпина другой гость эфира, Александр Анатольевич. Сам артист в ответ лишь улыбнулся и коротко заявил: «Дружим ли мы? Да, нормально». Таким образом он дал понять, что топор войны зарыт.

Эта сцена стала отсылкой к громкой ссоре, которая разгорелась в августе на шоу «Перепой звезду». Тогда Гузеева как член жюри резко раскритиковала вокальное исполнение Шаляпина, что вынудило его вспылить. Певец заявил, что устал быть «мальчиком для битья», напомнил о своём высшем музыкальном образовании и вступил в словесную перепалку.

Любопытно, что ещё до этого конфликта Прохор Шаляпин публично вставал на защиту Ларисы Гузеевой, когда её обвинили в причастности к рекламе мошеннической схемы с виллами на Бали. Он уверенно заявлял, что актрису «просто подставили». Сейчас, судя по комментарию в новом шоу, певец предпочитает демонстрировать нейтралитет и не обострять отношения, сосредоточившись на карьере.