Экономист спрогнозировал, когда доллар снова будет стоить 90 рублей

Доллар США может достигнуть отметки в 90 рублей в первой половине 2026 года. Об этом управляющий директор инвестиционной компании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев рассказал агентству «Прайм».

Причин для устойчивого укрепления рубля пока нет. Эксперт отметил, что экономисты не видят ни значимого притока валютной ликвидности, ни устойчивого роста экспортной выручки. Любые периоды укрепления — это лишь реакция на новости и ожидания, а не результат реальных изменений.

«Наш базовый сценарий на 2026 год остаётся консервативным: движение курса в диапазон, где отметка 90 рублей за доллар перестаёт быть стрессовой и становится рабочей. Это не вопрос паники или экстренных решений, а баланса потоков, структуры спроса и объективных ограничений, в которых сегодня существует российский валютный рынок», — сказал Дмитрий Целищев.