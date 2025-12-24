Российская авиакомпания даст билеты по рублю пассажирам, которые переоденутся в Дедов Морозов и Снегурочек

ВКонтакте

Российская авиакомпания пообещала перевезти пассажиров в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек за один рубль. Акция будет действовать с полуночи 31 декабря 2025 года по 23:59 2 января 2026-го по местному времени. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.



Чтобы получить практически бесплатный билет, нужно перед началом регистрации подойти к стойке и сказать сотруднику о желании воспользоваться акцией. Если к концу оформления на борту останутся свободные места, пассажиру оформят специальный билет. За багаж и другие услуги придётся платить отдельно.



В праздничном наряде нужно оставаться до приземления. К костюму есть особые требования: для Деда Мороза, которым могут быть только мужчины, обязательны шуба, шапка и борода, а для женщин в образе Снегурочки — шуба, головной убор и коса. Наряд не должен пачкать салон, в противном случае в перелёте могут отказать.