Стилисты рассказали, какой аксессуар из «бабушкиной шкатулки украшений» сейчас покоряет мир моды

Небольшой аксессуар, который многие помнят разве что по семейным фотографиям и старым шкатулкам с украшениями, переживает громкое возвращение. Броши снова в моде — и теперь это не просто винтажная деталь, а один из самых актуальных способов обновить образ. Об этом пишет The Voice Mag.

Индустрия моды устала от перепроизводства и однотипных вещей, и именно поэтому интерес смещается к аксессуарам с характером и историей. Брошь легко справляется с этой задачей: она добавляет индивидуальности, превращая базовый наряд в продуманный и выразительный образ. Главное достоинство аксессуара — универсальность. Даже самый простой образ он меняет до неузнаваемости.

Самый простой способ подхватить тренд — добавить одну эффектную брошь к базовому пиджаку чёрного или серого цвета. Более смелый вариант — носить броши с трикотажем. Кардиганы и свитеры в таком сочетании выглядят одновременно уютно и элегантно. Этот приём активно используют модные блогеры, а поддерживает его даже Джулия Робертс.

Для тех, кто не боится экспериментов, работает принцип «чем больше, тем лучше». Композиции из нескольких брошей разных форм и размеров выглядят современно и свежо, особенно если сочетать их с простыми вещами — белыми рубашками или футболками.

Самые креативные модницы крепят броши в неожиданных местах: на ремешках сумок, шляпах, шарфах и даже на поясе джинсов. Такой ход позволяет сделать аксессуар главным акцентом всего образа.