Вот оно какое, наше лето: как калининградцы переносят холода и когда ждать тепла

Синоптики заявляют, что средняя температура, установившаяся в регионе этим летом, — климатическая норма для последних 30 лет. Самые низкие показатели фиксировались в 1982 году. Тогда градусник показывал в среднем 13 градусов тепла. О том, что с погодой будет дальше, как хмурое небо и низкие температуры повлияли на самочувствие калининградцев и их трудоспособность, количество туристов и стоимость огурцов — в материале Клопс.Ru.

Об урожае

В июне в России зафиксирован рост цен на ряд овощей более чем в полтора раза , таковы данные Минэкономразвития.

Килограмм капусты в июне подорожал на 70%, картофеля — на 50%. Помимо этого, стали дороже репчатый лук и морковь. Причиной повышения цен называется аномально холодная летняя погода, из-за которой урожаи в этом году были поздними.



В эфире радио " В эфире радио " Комсомольская правда — Калининград " фермер Степан Соболев рассказал о том, почему не стоит ждать дешёвых овощей в этом сезоне. Сейчас, по его словам, оптовая цена на тепличные огурцы у фермеров — 60–65, на полевой — 45–50; капуста — 35–45.

"Цены могут даже вырасти, ничего удивительного для этого года. В начале августа до всех фермеров начнёт доходить, что необходимо каким-то образом компенсировать те убытки, которые были понесены, чтобы вырастить урожай. Я буду вынужден повышать цены, чтобы войти в следующий год. Погода в этом году удивляет. В прошлом году весна опоздала на две недели, в этом году весны вообще не было. Морозы 20 мая убили рассаду в теплицах. Огурцов очень мало, они не растут".

По его словам, если не пойдут дожди, подорожание мало коснётся корнеплодов — картофеля, свёклы.

Фермер говорит, что ожидал "смещения летних месяцев". "Думал, что если май затянулся, то настоящий май будет в июне и дальше так пойдёт, а получается, что сейчас фактически начало осени — холодные туманы, холодная роса, паутинки начинают летать, обычно мы такое наблюдали в конце августа", — уточняет Соболев.

Сборщики ягод в группе во "ВКонтакте" высокую стоимость малины в этом году — 550 рублей за килограмм — объясняют тем, что из-за погоды ягода не уродилась.

О туризме

Холодное лето внесло свои коррективы и в жизнь калининградских курортных городов. Глава Янтарного Алексей Заливатский констатирует, что в этом году туристов в разы меньше, чем в прошлом году.

"Половина сезона прошла, проблема есть — инфраструктура есть, но лета нет и туристов мало. Людей гораздо меньше даже в солнечные дни. У нас есть случай, когда туристы арендовали квартиру на всё лето, пожили июнь и съехали 30 июня, потому что нет погоды. В отелях тоже есть возможность отменить за несколько дней бронь. Есть те, кто отказывается. Проблема существует, она серьёзная для точек питания, гостиниц в курортных городах. В этом году жарких солнечных дней было всего два. Ждём нормальную погоду", — заключил Заливатский.

О настроении

Психолог Светлана Ананьина говорит, что довольно часто калининградцы приходят с жалобами на отсутствие настроения из-за хмурого лета. Специалист уверена, что причины плохого эмоционального самочувствия нужно искать в другом.

"Человеку дай только возможность, чтобы было над чем расстроиться. Было бы жаркое лето — говорили, что очень жарко; если дождь — расстраивались из-за дождя. Люди очень любят это делать. Природа и погода приучают нас к переменам, изменчивости. Необходимо тренировать принятие через природу, погоду, неудовлетворённость в ожиданиях. Люди являются творцами своего состояния. Нужно искать и убирать причины, ведь реакция на погоду в том числе лишь накладывается на созданное напряжение", — уверена психолог.

О трудоспособности

Около 27% руководителей отмечают снижение работоспособности своих подчинённых этим летом. Таковы данные исследования, которое было проведено аналитическим центром "АльфаСтрахование".