Генне: На Нижнем озере делают ремонт, чтобы во время ЧМ там никто не провалился

Благоустройство территории возле Нижнего озера носит косметический характер, а капитальные работы по отдельному проекту запланированы на 2018 год. Об этом в среду, 13 декабря, заявил главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне.

"Мы не смогли донести до общественности информацию о том, что возле Нижнего пруда промежуточная стадия, косметический ремонт. Обрушенные подпорные стенки привели в порядок, чтобы в 2018 году там никто не провалился", — объяснил Генне.

По его словам, в 2018 году после матчей чемпионата мира по футболу набережную ждёт основательная реконструкция.

"Там появится общественное пространство на земельном ресурсе, который остался", — отметил архитектор. По его словам, сейчас готовится проект реконструкции. Подрядчик может приступить к работам в сентябре 2018 года.