Федосеев: Белые мосты на Нижнем озере для нас были большим сюрпризом

Власти Калининграда будут переделывать покрытие на отремонтированных мостах на Нижнем озере. Об этом в субботу, 9 декабря, журналистам сообщил вице-премьер регионального правительства Максим Федосеев.
"Белые мосты для нас были большим сюрпризом. Таких не будет. Если бы мы жили на Тенерифе, в солнечной Испании, было бы хорошо иметь светлое покрытие, а у нас за минуту белые мосты превращаются в мосты грязные. Как такое получилось, это вопрос к администрации Калининграда", — отметил чиновник.
Процесс благоустройства территории Нижнего озера не завершён. Территорию будут озеленять, добавлять освещения.
Ранее глава Калининграда Александр Ярошук говорил о том, что набережную Нижнего пруда представители проектной организации предлагали сделать с гранитной крошкой. Но после вмешательства местных жителей было решено уложить там асфальт.
На ремонт набережной
в центре Калининграда планируется выделить в общей сложности около 40 млн рублей. Концепт-проект предложило КБ "Стрелка" (г. Москва), которое привлечено Минстроем РФ к участию в программе. Проектно-сметный расчет, с учётом предложений столичных архитекторов, подготовили специалисты муниципального учреждения "Капитальный ремонт многоквартирных домов".