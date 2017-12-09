Федосеев: Белые мосты на Нижнем озере для нас были большим сюрпризом

Власти Калининграда будут переделывать покрытие на отремонтированных мостах на Нижнем озере. Об этом в субботу, 9 декабря, журналистам сообщил вице-премьер регионального правительства Максим Федосеев.

"Белые мосты для нас были большим сюрпризом. Таких не будет. Если бы мы жили на Тенерифе, в солнечной Испании, было бы хорошо иметь светлое покрытие, а у нас за минуту белые мосты превращаются в мосты грязные. Как такое получилось, это вопрос к администрации Калининграда", — отметил чиновник.

Процесс благоустройства территории Нижнего озера не завершён. Территорию будут озеленять, добавлять освещения.

Ранее глава Калининграда Александр Ярошук говорил о том, что набережную Нижнего пруда представители проектной организации предлагали сделать с гранитной крошкой. Но после вмешательства местных жителей было решено уложить там асфальт.