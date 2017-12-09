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Главная Новости Общество

Федосеев: Белые мосты на Нижнем озере для нас были большим сюрпризом

Автор: Константин Сериков
16:04
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Власти Калининграда будут переделывать покрытие на отремонтированных мостах на Нижнем озере. Об этом в субботу, 9 декабря, журналистам сообщил вице-премьер регионального правительства Максим Федосеев.
 
"Белые мосты для нас были большим сюрпризом. Таких не будет. Если бы мы жили на Тенерифе, в солнечной Испании, было бы хорошо иметь светлое покрытие, а у нас за минуту белые мосты превращаются в мосты грязные. Как такое получилось, это вопрос к администрации Калининграда", — отметил чиновник.
 
Процесс благоустройства территории Нижнего озера не завершён. Территорию будут озеленять, добавлять освещения.
 
Ранее глава Калининграда Александр Ярошук говорил о том, что набережную Нижнего пруда представители проектной организации предлагали сделать с гранитной крошкой. Но после вмешательства местных жителей было решено уложить там асфальт.
 
На ремонт набережной в центре Калининграда планируется выделить в общей сложности около 40 млн рублей. Концепт-проект предложило  КБ "Стрелка" (г. Москва), которое привлечено Минстроем РФ к участию в программе. Проектно-сметный расчет, с учётом предложений столичных архитекторов, подготовили специалисты муниципального учреждения "Капитальный ремонт многоквартирных домов".
 

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