В Зеленоградске на месте, где собирались пьяницы, установят гигантские соты

В Зеленоградске благоустроят площадку рядом с привокзальной площадью, установив там конструкцию "Дерево знаний". Об этом сообщается на сайте администрации городского округа.

Площадка примыкает к пешеходной аллее, ведущей в среднюю школу. Там появится арт-объект "Дерево знаний", напоминающий огромные соты. Он будет состоять из шестиугольников, часть которых используют как сидения, часть — как светильники. Площадку оборудуют точкой бесплатного Wi-Fi.

"Ранее на данной территории за самовольно установленным ограждением было организовано распитие спиртных напитков — в нарушение установленных требований по соблюдению определённого расстояния до общеобразовательных учреждений. По решению суда ограждение было демонтировано", — отметили в администрации.