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Главная Новости Городская среда

В Зеленоградске на месте, где собирались пьяницы, установят гигантские соты

14:25
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В Зеленоградске благоустроят площадку рядом с привокзальной площадью, установив там конструкцию "Дерево знаний". Об этом сообщается на сайте администрации городского округа. 
 
Площадка примыкает к пешеходной аллее, ведущей в среднюю школу. Там появится арт-объект "Дерево знаний", напоминающий огромные соты. Он будет состоять из шестиугольников, часть которых используют как сидения, часть — как светильники. Площадку оборудуют точкой бесплатного Wi-Fi.
 
"Ранее на данной территории за самовольно установленным ограждением было организовано распитие спиртных напитков — в нарушение установленных требований по соблюдению определённого расстояния до общеобразовательных учреждений. По решению суда ограждение было демонтировано", — отметили в администрации.
 
Ранее власти Зеленоградска представили эскизный проект благоустройства территории на пересечении Курортного переулка и 1-го Октябрьского переулка. Там хотят установить композицию с фонтаном
 

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